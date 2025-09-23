Минсельхоз выступил против фиксации цен на картофель в магазинах

Минсельхоз России выступает против фиксации цены на картофель в магазинах, подобное регулирование не является рыночным, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"Мы считаем, что денежные меры господдержки у нас в достаточном объеме. Чего нам не хватает? Вы сказали о доле в законе о торговле по определенным видам продукции, где должна быть зафиксирована цена. Мы против фиксации цены, потому что зафиксировать цену - это не рыночное регулирование. То есть мы останемся без картофеля", - сказала она.

Министр отметила, что в стране увеличивается доля посевных площадей под промышленные сорта картофеля, которые направляются на переработку. Это происходит по двум причинам.

"Во-первых, люди предпочитают тратить меньше времени на готовку. Во-вторых, промышленный бизнес дает четкие условия. Зачастую сейчас все переходят на трехлетние условия с понятной стоимостью картофеля. У тебя есть инвестиционная программа, ты можешь вкладываться, если ты понимаешь, что у тебя будет формула цены на протяжении трех лет, привязка к инфляции. К сожалению, с розницей пока у нас так не получается", - объяснила Лут.

Она напомнила, что в прошлом сезоне цены на картофель росли. Начался новый сезон, цены снова снизились.

"И когда мы разговариваем с розницей, она говорит, конечно, мы все готовы, только ничего не происходит. Никто не хочет ни годовых контрактов заключать, ни определять цену. Они говорят - давайте на нижней цене заключим контракт. Ну хорошо, а что делать нашему сельхозпроизводителю в следующем году или через год?", - подчеркнула глава Минсельхоза.

По словам Лут, в текущей ситуации целесообразно ввести не фиксированную цену, а формулу цены в привязке к рыночной ситуации.