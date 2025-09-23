ЦБ приступил к созданию новой банкноты

Банк России начал разработку новой банкноты. Об этом заявил в интервью РИА Новости зампредседателя ЦБ Сергей Белов.

По словам Белова, регулятор приступил к созданию банкноты номиналом 500 рублей. Как уточнил он, «новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница». Зампредседателя отметил, что Центробанк использует цветовую палитру, характерную для банкнот 1997 года, для облегчения распознавания номиналов.

Уточняется, что купюра номиналом 500 рублей, которая будет выпущена в обращение, посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его административному центру — городу Пятигорску. В 2022 году рабочая группа, состоящая из экспертов региона, подготовила предварительный список достопримечательностей, которые планируется отразить на банкноте.

ЦБ готовится к очередному этапу выбора символов для банкноты, отметил Белов. По его словам, проведение заседания Консультативного совета ожидается в конце текущего месяца. В ходе него участники определят перечень объектов, которые затем будут вынесены на общественное онлайн-голосование.