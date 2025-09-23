В ЦБ раскрыли, какие банкноты в России чаще всего подделывают мошенники

В России мошенники чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тыс. рублей, так как это экономически выгодно. Такой информацией в беседе с РИА Новости поделился заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.

“Чаще всего подделывают, конечно, высокий номинал - 5000 рублей, это экономически выгодно. На втором месте - 1000 рублей”, - сообщил Белов.

Он также отметил, что гораздо чаще попадаются подделки купюр других номиналов.

Однако Белов констатировал, что подделок становится в РФ все меньше. Это подтверждает тот факт, что банкноты Банка России хорошо защищены. Так, в 2024 году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние несколько лет – на каждый миллион банкнот в обращении приходилась лишь одна фальшивая купюра.