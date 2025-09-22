США и Казахстан договорились о «крупнейшей в истории» сделке

США и Казахстан заключили крупнейший в истории контракт на поставку локомотивов стоимостью в четыре миллиарда долларов. Об этом сообщил министр торговли Штатов Говард Латник. По его словам, соглашение предусматривает экспорт американских локомотивов для развития транспортного коридора между Европой и Азией.

«Эта сделка — больше, чем история успеха. Речь идет об американских инновациях, которые ведут за собой мир, поддержке тысяч рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и укреплении партнерства США и Казахстана», — заявил глава Минторга в соцсети X.

Он подчеркнул, что проект основан на современных американских технологиях и способствует продвижению американской торговой политики.

В министерстве пояснили, что соглашение стало частью инициативы «Америка прежде всего», реализуемой администрацией президента Дональда Трампа. Программа направлена на расширение экспортных рынков для американских производителей и создание новых рабочих мест внутри страны. В транспортном коридоре, который соединит Европу и Азию, ключевую роль займут локомотивы американского производства — их поставки станут стратегически важным элементом инфраструктуры региона.

Ранее власти Казахстана объявили о намерении модернизировать железнодорожную сеть страны с участием международных партнеров. В рамках нового соглашения планируется не только поставка техники, но и внедрение современных сервисных решений для обслуживания локомотивов в течение всего срока эксплуатации.

Ранее президенты США и Казахстана обсуждали вопросы экономического сотрудничества, а глава Казахстана выражал готовность к диалогу по торговым вопросам после введения американских пошлин на казахстанские товары. Тогда Дональд Трамп отмечал необходимость устранения торгового дисбаланса, но подчеркивал открытость Вашингтона к дальнейшему взаимодействию с Нур-Султаном.