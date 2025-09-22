Мерц: Германия переживает один из самых сложных этапов в современной истории

Рост цен на золото связан с экономической непредсказуемостью, финансовыми рисками и геополитической напряженностью, заявил в разговоре с «Дума ТВ» глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Парламентарий подчеркнул, что экономика европейских стран замедляется, а в некоторых наблюдается спад, что усиливает тревогу за мировую экономику, на этом фоне возможен глобальный кризис, и цена золота может вырасти до 4000 долларов.

Все говорит о том, что мировая экономика находится перед довольно серьезными потрясениями. Возможно, такой глобальный мировой экономический кризис. В таких ситуациях стоимость золота увеличивается,

заявил Аксаков.

Ранее Анатолий Аксаков заявил, что условия по рыночной ипотеке должны улучшиться в следующем году.