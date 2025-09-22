Российский фондовый рынок вырос после заявления Путина

Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии замедлил снижение, прибавив почти один процент после выступления президента страны Владимира Путина, заявившего, что РФ готова в течение года после истечения в феврале 2026-го Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) придерживаться его центральных ограничений. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи, о котором идет речь, падал примерно на полтора процента, снижаясь на минимуме до 2702,52 пункта, а после выступления главы государства поднялся выше 2730. К моменту написания материала показатель скорректировался до 2725,77 пункта.

Индекс в целом снижается в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности, в рамках которой Европа анонсировала вступление в силу 19-го пакета антироссийских санкций.

Среди лидеров падения в понедельник — акции «М.Видео», подешевевшие более чем на 22 процента после объявления о масштабах планируемой допэмиссии. К 15:39 бумаги ускорили падение до 26,62 процента.