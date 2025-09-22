СМИ сообщили о просьбе России смягчить санкции против авиаотрасли

Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции против отечественной авиаотрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы.

Источник в российском авиационном секторе сообщил агентству, что российские власти пытаются договориться о смягчении санкций, в частности по поводу запасных частей, которые, по их словам, имеют решающее значение для безопасности полетов, следует из материала.

«В рабочих документах, представленных к трехгодичной ассамблее ИКАО, которая начинается во вторник, Москва заявила, что санкции противоречат международным правилам. Россия также пытается добиться выборов в руководящий совет ИКАО, состоящий из 36 государств, после того как не смогла получить достаточного количества голосов в 2022 году», — говорится в статье.

Также в документах, которые есть в распоряжении журналистов, сказано, что по мнению РФ, ИКАО обязана принять все практические меры для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации.