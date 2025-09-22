Заводы Европы оказались под угрозой из-за Украины

В Европе цены на сахар достигли минимума за три года из-за избыточных запасов, увеличения украинского экспорта, роста производства сахарной свеклы и снижения спроса. Об этом сообщает The Financial Times.

Гендиректор Cristal Union Пьер-Анри Дитц предупредил, что без изменений цен многие сахарные заводы могут закрыться. Давид Сурио из Tereos отметил, что снижение цен и рост расходов из-за климатических изменений и регулирования угрожают устойчивости европейского производства.

По данным Еврокомиссии, с лета цены на сахар упали более чем на треть, достигнув 536 евро за тонну в июне. Спекулянты открыли крупнейшую с 2019 года короткую позицию в Нью-Йорке. Tereos сообщила о снижении выручки на 25 % и прибыли на 79 %, увеличив чистый долг до 2,265 млрд евро. Südzucker ожидает убытки до 200 млн евро за год, несмотря на прогнозируемый рост цен. Cristal Union предупредил о неблагоприятных рыночных условиях.

Экономический спад привел к закрытию пяти заводов в Европе. С 2010 года в Великобритании закрылось 14 заводов, осталось 83. Фермеры сокращают посевные площади под свеклу на 10 %. Сурио обвинил европейскую политику в снижении конкурентоспособности из-за строгих экологических стандартов.

Брюссель сократит квоты на украинский импорт сахара на 80 %. Дитц отметил, что спрос на сахар может снизиться из-за новых препаратов для снижения веса, но подчеркнул важность рынка какао.