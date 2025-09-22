Почему ЕС не может отказаться от энергоресурсов России

Евросоюз сократил импорт энергоресурсов из России до исторического минимума с 2022 года. Но все же европейские потребители так и не отказались окончательно от российских нефти и газа.

Как пишет Финансы Mail со ссылкой на Евростат, за 3,5 года ЕС сократила импорт энергоресурсов из РФ на 89 %. Так, морские поставки российской нефти после эмбарго упали с 29 % в 2021 году до 2 % в 2025-м, трубопроводный экспорт российского газа – до 12 %, доля сжиженного природного газа (СПГ) снизилась до 14 %.

Но, несмотря на жесткую риторику Брюсселя, зависимость Европы от энергоресурсов из России никуда не исчезла. Нефть поставляется по южному маршруту нефтепровода «Дружба» в Венгрию и Словакию, для которых сделано исключение из режима санкций. Газ транспортируется в Болгарию и Венгрию по газопроводной системе «Турецкий поток».

Эксперты отмечают, что газ не подпадает под прямой запрет, поэтому закупки продолжаются по «остаточному принципу». И если одни страны сокращают поставки из России, то другие, напротив, – увеличивают. Среди них, например, Норвегия, Алжир, Венгрия, Франция, Словакия, Бельгия, Испания.

Что касается атомной энергетики, то в 2023 году на европейский рынок поставлялось 38 % обогащенного урана и порядка 23 % природного урана. ЕС не обладает достаточными обогатительными мощностями, а строительство новых займет десятилетия. Диверсификация поставок также требует значительных усилий и может занять минимум 5-7 лет.

«До конца года я жду дальнейшего снижения доли РФ по газу еще примерно на 1−2 п.п. за счет увеличения поставок из США и Катара и умеренного спроса. По нефти – сохранение только «остатков» по «Дружбе» (под давлением модернизации и политики). (...) По атомной сфере – сохранения критического минимума по уже действующим контрактам, но без расширения», – сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Аналитики издания предполагают, что в будущем ситуация с поставками будет развиваться по «реалистичному сценарию», предполагающему постепенное «вымывание» российских товаров с европейского рынка.

«К концу 2020-х годов доля России в энергетическом и аграрном импорте ЕС будет стремиться к нулю, но сохраняться будут отдельные «серые зоны», связанные с критическими технологиями и узкой зависимостью некоторых стран. Это и есть та самая скрытая зависимость, которая объясняет, почему даже при санкциях и политическом давлении Европа все еще продолжает покупать у России жизненно важные ресурсы», – пишет Финансы Mail.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон считает поставки российской нефти в ЕС «второстепенной проблемой».