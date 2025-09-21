«Это начало хаоса»: Макрон сделал заявление по российским активам

Московский Комсомолец

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Запад не может конфисковать замороженные суверенные активы России, не нарушив при этом международное право.

В интервью телеканалу CBS News он предупредил, что такой шаг может привести к «полному хаосу».

«Что касается замороженных активов, то мы все очень привязаны к соблюдению международных правил. Эти активы нельзя конфисковать у центрального банка даже в такой ситуации», — заявил Макрон, комментируя этот вопрос.

По его словам, соблюдение закона в данном случае — это «вопрос доверия», и западные страны должны его уважать, чтобы сохранить стабильность мирового порядка.

Французский лидер прямо предупредил, что нарушение этого фундаментального принципа может обернуться «началом полного хаоса».

«Поэтому мы будем уважать международное право. Мы предсказуемы и не будем делать с этими замороженными активами все невозможное», — заключил он, фактически поставив точку в дискуссиях о возможности изъятия российских средств.