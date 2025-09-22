Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

Макрон оценил долю импорта энергоносителей из России в страны Евросоюза как малозначительную, пишет «Коммерсантъ».

В интервью каналу CBS он заявил: «Это не ключевой фактор сегодня, так как мы ранее сократили потребление российской нефти и газа на 80%». По словам французского лидера, вопрос поставок из России является «второстепенной проблемой» для Европы.

Ранее Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия для прекращения закупок российских энергоносителей. Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций нет мер против экспорта российской нефти.

Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.