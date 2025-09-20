ЕС решил оставить Венгрию и Словакию без российской нефти

Брюссель рассматривает варианты ограничения поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба», снабжающему Венгрию и Словакию. Об этом пишут обозреватели Альберто Нарделли и Эва Круковска в статье для Bloomberg.

По их данным, Европейский союз на фоне требования президента США Дональда Трампа о прекращении закупок российских энергоресурсов рассматривает возможность введения соответствующих торговых мер.

В отличие от санкций, которые требуют поддержки всех государств-членов, для принятия таких торговых мер, как тарифы, требуется поддержка лишь большинства стран, уточнили журналисты.

Авторы статьи заметили, что Будапешт и Братислава до сих пор не спешат диверсифицировать поставки, отказавшись от поставок российской нефти, и блокируют меры, которые ставят под угрозу их энергетическую безопасность.

На Украине предложили перекрыть нефтепровод «Дружба»

На фоне этого, Брюссель изучает возможность сокращения или даже полного прекращения поставок по трубопроводу «Дружба».

Вместе с тем, новые инициативы не связаны с предложениями по новому пакету санкций, представленными ЕС в пятницу, 19 сентября, констатировали Нарделли и Круковска.