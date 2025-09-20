В ЦБ раскрыли, до каких значений снизится в 2026-м ключевая ставка

Банк России не исключает, что к концу 2026 года значение ключевой ставки может стать однозначным по количеству цифр, рассказал советник главы регулятора Кирилл Тремасов. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в последние годы ставка колебалась в диапазоне от 4,5 до 21%. В июне 2025 года ЦБ снизил ставку до 20%, в июле — до 18%, в сентябре — до 17%.

«В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12–13%. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной», — разъяснил Тремасов.

Советник уточнил, что подобный сценарий возможен, «но это далеко не предопределено».

Журналисты заметили, что базовый сценарий Банка России предполагает среднюю ключевую ставку в 2025 году на уровне 18,8–19,6% годовых, а уже в 2026-м — 12–13%. Минфин, пояснили они, формирует проект бюджета исходя из базового сценария ЦБ и ключевой ставки в этом диапазоне.