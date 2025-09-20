Стали известны подробности нового пакета антироссийских санкций

По словам еврокомиссара по экономическим и социальным вопросам Валдиса Домбровскиса, в 19-й пакет не войдут ограничения на покупку нефти из России.

По его словам, рестрикции затронут СПГ. Об этом политик заявил на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.

Еврокомиссар добавил, что работы по полному отказу от ископаемого российского топлива будут продолжены. Однако сроков реализации этой стратегии Домбровскис называть не стал, передаёт ТАСС.