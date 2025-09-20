ЕК: в новом пакете санкций нет ограничений на покупку нефти из России

Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете санкций не будет ограничений на покупку нефти из России.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.

«Что касается 19-го пакета санкций в области энергетики, то он конкретно не касается нефти, но касается СПГ», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдёт в 19-й пакет санкций против России.