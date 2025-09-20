Газовый проект Neptun Deep оказался под угрозой срыва

В Румынии под угрозой оказалась разработка крупнейшего газового месторождения Neptun Deep на шельфе Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал ProTV.

Румынские журналисты выяснили, что причиной стали кадровые и финансовые проблемы в государственной компании Romgaz. Ее нынешнее руководство не согласно с «новыми условиями вознаграждения» и может быть уволено.

«Такая вынужденная замена руководства станет шоком для стабильности компании и может быть негативно воспринята инвесторами и рейтинговыми агентствами», — сказано в сообщении.

Ситуация может сказаться на программе финансирования и вызвать задержки траншей. Агентство Fitch Ratings присвоило Romgaz рейтинг BBB-. Не исключено понижение до «мусорного» уровня, что существенно увеличит стоимость заимствований.

Neptun Deep расположен в 160 км от румынского побережья Черного моря, на глубине около 2 км . Его разработку совместно ведут румынская Romgaz и австрийская OMV Petrom (по 50%).

Планируется инвестировать в проект до 4 млрд евро. В ЕС Neptun Deep считают ключевой альтернативой газу из России.