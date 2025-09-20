Шохин спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 15% к концу года

Как заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей, дальнейшее понижение этого показателя будет проходить «маленькими шажками».

Большинство экспертов, по его словам, ожидали от Центробанка более решительных действий. Сейчас регулятор будет замерять реакцию рынка, в том числе инфляцию, чтобы понять, станет ли она расти или нет после снижения ставки. Об этом Александр Шохин заявил ТАСС на первом Международном экономическом форуме в Цхинвале.