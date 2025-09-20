Bloomberg: Индия продолжит закупку российской нефти

Индия продолжит закупку российской нефти в ближайшие месяцы, несмотря на торговые переговоры Трампа и Моди, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что поставки продолжатся в ноябре и декабре, хотя объемы могут быть ниже пиковых значений, наблюдавшихся в последние годы, сообщают источники.

Спрос на российскую сырую нефть в Индии восстанавливается после сезона муссонов.

После введения Трампом пошлин потоки российской нефти в Индию действительно сократились в первые недели августа.

Этому способствовали и удары украинских беспилотников по российским объектам. За прошлую неделю уровень поставок упал до минимума за почти два года — миллион баррелей в сутки.

Однако после потепления отношений Трампа и Моди Индия планирует нарастить поставки.

Источники говорят, что власти не давали крупным государственным и частным НПЗ приказа о прекращении поставок или о каких-либо других действиях, но ситуация может измениться в ближайшие месяцы по мере продвижения торговых переговоров и поиска Индией возможных компромиссов.