Совбез ООН одобрил восстановление санкций против Ирана
Совет Безопасности ООН большинством голосов одобрил восстановление санкций против Ирана.
«За» проголосовали девять стран, «против» — четыре (РФ, Китай, Алжир и Пакистан), еще две воздержались (Южная Корея и Гайана), сообщает ТАСС.
Поддержали санкции представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне.
Санкции могут быть введены с 27 сентября, если Иран не согласится на переговоры по ядерному соглашению.
Китай и Россия объявили, что считают «возврат» санкций ООН против Ирана незаконным, не будут их соблюдать и продолжат вести дела с Ираном как обычно, несмотря на санкции ООН.
Как заявил постпред России в ООН Василий Небензя, Россия не видит причин продления санкционного режима в отношении Ирана.