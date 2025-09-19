В Южной Осетии представили первую в истории республики банкноту

Нацбанк Южной Осетии в рамках международного экономического форума в Цхинвале презентовал первую в истории республики банкноту номиналом 100 заринов. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая перед участниками форума, глава Нацбанка Сослан Бекоев отметил, что выпуск своих банкнот обычно служит повышению узнаваемости, популярности страны и повышению ее престижа.

«Таким путем с некоторого момента идет и Южная Осетия», — отметил он.

Банкнота выпущена тиражом в 20 тысяч экземпляров по проекту, инициированному в 2024 году президентом республики Аланом Гаглоевым. В Южной Осетии уверены, что она будет иметь большую коллекционную ценность.

Ее дизайн вобрал в себя символы Осетии: величественные горы и башни предков, национальный орнамент, редких представителей флоры и фауны, а также портрет Косты Хетагурова — поэта, художника и мыслителя, олицетворяющего духовную силу осетинского народа.

До этого момента Банком Алании чеканились лишь памятные монеты из драгоценных металлов, предназначенные главным образом для ценителей и коллекционеров.