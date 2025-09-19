Аналитик объяснил планы Европы отказаться от импорта СПГ из России к 2027 году

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о планах Еврокомиссии (ЕК) отказаться от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило о планах ЕК отказаться от импорта российского СПГ к 1 января 2027 года, что на год раньше, чем первоначально планировалось. Отмечалось, что эта мера будет внесена в 19-й пакет антироссийских санкций, объявление которого может состояться 19 сентября.

На самом деле сейчас нет никаких сроков отказа Европы от российского СПГ. В июне 2025 года ЕС опубликовал дорожную карту, где был «зашит» отказ от российского газа, запрет на покупку российской трубопроводной нефти, ее обогащенного урана и других ядерных материалов. То есть там речь шла о полном разрыве энергетических отношений с РФ к концу 2027 года. Однако все эти планы не достигли уровня законов. И это важно. Соответствующий документ заблокировали Венгрия и Словакия, которые покупают российские газ, нефть и ядерное топливо. Так что никаких установленных сроков здесь как не было, так и нет. Сейчас в ЕК выделили один сегмент – СПГ, предложив законодательно запретить его импорт, ведь дорожная карта не обязательна для исполнения. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

В настоящее время Россия занимает второе место по объемам поставок СПГ в Европу, уступая только США, подчеркнул специалист.

«Поэтому в случае введения запрета на поставки российского СПГ в Европе может возникнуть его дефицит. Но европейцы рассчитывают на то, что к 2027 году в США введут новые заводы по сжижению газа, и американский СПГ заменит им российский. Они себя этим успокаивают. При этом тут важно отметить, что Венгрия и Словакия не покупают российский СПГ напрямую. И европейцы надеются, что благодаря давлению на Венгрию и Словакию они смогут убедить их поддержать запрет на импорт российского СПГ, не трогая при этом трубопроводные поставки газа, которые поступают в эти страны», - сказал он.

Основными покупателями российского СПГ в Европе являются Бельгия, Франция, Португалия и Испания, добавил эксперт.

«И голосовать за отказ от импорта российского СПГ им будет не с руки. Но эти страны, в отличие от Венгрии и Словакии, радикально настроены к нам в политическом плане. При этом больше остальных здесь может пострадать Франция - на корпоративном уровне. Поставками СПГ из России в Европу занимается только один проект – «Ямал СПГ», в котором контрольный пакет принадлежит российской частной компании «Новатэк». А в «Новатэке» у французской TotalEnergies чуть менее 20%, и еще ровно 20% - в самом «Ямале СПГ». Поэтому французы могут пострадать. Полагаю, они будут лоббировать блокировку решения о запрете импорта российского СПГ. Но вряд ли им это удастся. Так что введение запрета вполне возможно», - отметил Юшков.

В случае введения Европой запрета на импорт СПГ Россия как государство не пострадает, отметил Юшков.

«У проекта «Ямал СПГ» есть налоговые льготы - нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газа и газового конденсата. Кроме того, у нас нет экспортной пошлины на СПГ. «Ямал СПГ» будет платить большие налоги лет через 6-7, когда закончится льготный период. В связи с этим в обозримой перспективе введение запрета не повлияет на доходы российского бюджета. А заявления европейцев о том, что запрет на импорт СПГ нацелен на изменение внешней политики РФ, — это откровенное вранье. Все прекрасно понимают, что он подразумевает расчистку рынка сбыта для СПГ с будущих американских проектов», - заявил специалист.

При необходимости Россия сможет перенаправить свой СПГ на азиатские рынки, уточнил аналитик.

«Соответствующие объемы СПГ можно будет продавать той же Индии, Китаю, странам Юго-Восточной Азии. Однако в случае с Европой транспортное плечо гораздо меньше. Но это уже корпоративные проблемы завода «Ямал СПГ», который работает с превышением проектной мощности, а не проблемы государства», - заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обновил рекорд по импорту российского СПГ.