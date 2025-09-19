«Теневой флот»: США стремятся усилить давление на Россию

Сенаторы США планируют ужесточить санкции против России из-за конфликта на Украине. В пятницу вступит в силу новый закон, направленный против российского «теневого» флота нефтяных танкеров, через который Москва обходит западные ограничения, сообщает The Financial Times.

Этот флот помогает финансировать военные действия России, используя устаревшие танкеры с анонимными владельцами, пишут авторы. Законопроект также будет распространяться на проекты по производству СПГ и оборонно-промышленный комплекс страны. Сенаторы считают, что такие меры лишат Москву военной поддержки.

Авторы напоминают, что США уже ввели пошлины на индийскую нефть, закупаемую у России, но прямых санкций против Москвы пока не вводили. В ЕС также обсуждают новые санкции против российской нефтегазовой отрасли, включая ускоренный отказ от закупок энергоносителей.

Законопроект поддержали республиканцы и демократы, а также союзники Трампа. На прошлой неделе группа сенаторов предложила признать Россию государством — спонсором терроризма.