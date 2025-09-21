Европейский союз намеренно затягивает конфликт на Украине, опасаясь финансовой катастрофы, которая последует, когда придется возвращать России ее замороженные активы. Такую версию событий изложил в социальной сети X кипрский журналист Алекс Христофору.

По его мнению, истинный мотив Брюсселя кроется не в политике, а в страхе перед законными требованиями Москвы вернуть сотни миллиардов евро.

«Одна из главных причин, по которой Европа хочет продолжать этот конфликт, — желание избежать катастрофы, с которой она столкнется, когда Россия будет законно возвращать свои деньги», — написал Христофору.

Речь идет о колоссальной сумме. После начала спецоперации страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов. Большая часть из них — свыше 200 миллиардов — находится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

Более того, Евросоюз уже активно использует доходы от этих средств. По данным издания Welt am Sonntag, только за первые семь месяцев этого года ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро, полученных от замороженных российских активов.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, направленным как на государственные, так и на частные средства. В качестве ответной меры Россия ввела ограничения для инвесторов из недружественных стран, заблокировав их средства на специальных счетах типа «С», вывод с которых возможен только по решению правительственной комиссии.