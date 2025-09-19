Еврокомиссия, как сообщила представитель ЕК Паула Пиньо, внесла предложения по 19-му пакету санкций Евросоюза против РФ.

На брифинге в Брюсселе она сказала: «Мы можем подтвердить: комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й пакет». Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Ожидается, что новые ограничения будут направлены на усиление контроля за обходом уже введенных санкций. В список мер, в частности, могут войти дополнительные ограничения против российских банков, энергокомпаний и так называемого теневого флота, используемого для перевозки нефтепродуктов.