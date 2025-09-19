В Германии высказались об использовании активов России

Власти Германии не будут препятствовать использованию замороженных украинских активов для помощи Украине, однако перед этим Еврокомиссия должна предложить более конкретное предложение, чем те общие идеи, что звучат сейчас.

© Lenta.ru

Об этом перед началом встречи министров экономики и финансов стран Евросоюза заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, передает РИА Новости.

«Германия будет занимать позицию, при которой мы стремимся не блокировать, а открывать возможности», — объяснил чиновник, подчеркнув, что Берлин намерен выполнить свои обязательства перед Украиной.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в поддержку пересмотра подхода к использованию заблокированных российских средств, но не за счет конфискации.

Как утверждают источники, речь идет о своего рода репарационном кредите, когда средства выдаются Украине с обеспечением российскими активами. Однако отдавать Киев их будет должен только после того, как получит компенсацию от Москвы за разрушения инфраструктуры в результате боевых действий.

Таким образом, активы юридически по-прежнему будут принадлежать российской стороне, но право распоряжаться ими она получит только после существенных выплат Украине.

Отмечается, что разработка предложения находится на ранней стадии. Конкретное решение по нему могут принять до 23 октября, однако понятно, что стороны учитывают возможность возражений со стороны Венгрии, которая неоднократно блокировала проукраинские инициативы, и готовят способы обойти вето Будапешта.