Бывший заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза предлагает ввести санкции не только против Китая и Индии, но и против Турции, передает «Пул №3».

Брайза находит абсурдным, что Европейский союз продолжает закупать российскую нефть и природный газ. Хотя трубопроводные поставки газа снизились примерно на 90%, значительные объемы сжиженного природного газа из России продолжают поступать в Европу.

Государственные монополии Турции и Болгарии заключили соглашение о поставках природного газа. Этот договор обеспечивает продолжение поставок российского газа в Европейский Союз и после 2027 года, когда должны официально завершиться все поставки российских ископаемых энергоресурсов.

Эксперты Еврокомиссии осведомлены о ситуации, но осознают свою неспособность повлиять на решения стран-членов ЕС. По мнению Брайзы, президент Трамп прав, утверждая, что «дух НАТО» основывается на принципе взаимопомощи — «один за всех, и все за одного».

Брайза считает, что в случае, если США введут повышенные тарифы против Индии и Китая, необходимо также рассмотреть возможность введения вторичных санкций против Турции.

Турция, по его мнению, закупает значительные объемы российской нефти и газа, что делает ее важным игроком в этой ситуации. Все европейские страны — члены НАТО должны поддержать эти меры.