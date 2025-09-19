Индия продолжит закупки нефти из России

Индийские нефтепереработчики не собираются отказываться от покупки российской нефти, несмотря на переговоры с США, сообщает Bloomberg.

Активные закупки сырья из России на ноябрь и декабрь сохранятся, хотя ожидается, что их объемы будут ниже недавних пиков, отмечают источники агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп, недовольный ходом торговых переговоров с Индией, обратил внимание на поставки российской нефти в страну и ввел в августе тариф в 50%. Высокопоставленные американские чиновники обвинили индийские компании в «наживе» и упрекнули индийские власти, ссылаясь на «войну Моди». После этого поставки из России снизились до примерно 1 млн баррелей в сутки – минимума за два года.

Однако на фоне смягчения давления со стороны США, когда Трамп поблагодарил Моди «за поддержку в окончании войны между Россией и Украиной», спрос на российскую нефть в Индии вновь может вырасти, считают собеседники агентства. Власти Индии не давали компаниям указаний ни сокращать, ни увеличивать закупки, и положение может измениться по мере дальнейших переговоров с Вашингтоном.

Важную роль в объемах импорта российской нефти играет Reliance Industries благодаря долгосрочному контракту с «Роснефтью». Если конгломерат откажется от части закупок, общие показатели могут снизиться, несмотря на продолжение поставок другими компаниями.

Индийские переработчики, несмотря на активные закупки российской нефти по сниженным ценам в рамках механизма G7, по-прежнему ищут альтернативные источники сырья. Так, государственная Indian Oil Corp ежемесячно закупает крупные партии нефти из Бразилии, а Nayara Energy, частично принадлежащая «Роснефти», возвращается к обычному режиму работы после санкций Европы.

Ранее министры финансов стран G7 рассматривали возможность введения вторичных санкций против Индии и Китая из-за закупок российской нефти.

Министр торговли США Говард Латник заявил, что Соединенные Штаты заключат торговую сделку с Индией только после прекращения ею закупок нефти из России.

Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз установить пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине.

Дональд Трамп отметил, что решение о введении пошлин на индийские товары связано с закупками Нью-Дели российской нефти.