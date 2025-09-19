Государственный долг Украины в настоящее время составляет $254,2 млрд (10,472 трлн гривен), перевесив 101% от ВВП страны.

Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"У нас уже экономический кризис, у нас долги такие, что просто в голове не укладывается. Передо мной короткий бюджет, данные по бюджету. У нас госдолг 10,472 трлн гривен. Вы понимаете эти цифры? Это сумасшедшие цифры, которые превышают 101% ВВП", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

Комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Киеву в 2026 году понадобится $120 млрд, из которых половину готов обеспечить украинский бюджет, она сказала, что не понимает, где Украина будет брать деньги.

"Относительно финансирования и $120 млрд. У нас дефицитный бюджет на 2,4 трлн гривен ($58,2 млрд по нынешнем курсу Нацбанка), поэтому мне не совсем понятно, где будут брать деньги. Опять кредиты, опять долговые ямы, из которых мы не можем вылезти и за которые будут платить наши прапраправнуки, я не считаю это правильной позицией", - добавила Скороход.

По ее мнению Зеленский должен "стремиться не к получению денег, а к завершению войны".

Согласно августовскому сообщению министерства финансов Украины, по данным на 31 июля 2025 года, государственный долг страны составлял более $186 млрд.

В Киеве уже неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. Большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.