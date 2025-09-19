Денежная база в России выросла за неделю на 75 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в РФ на 12 сентября составил 18 875,3 млрд руб.

Об этом сообщает«Интерфакс» со ссылкой на Банк России.

«На 5 сентября денежная база в России равнялась 18800,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,40%, или на 75,0 млрд рублей», – передали в ЦБ РФ.

Как отмечается, узкая денежная база включает в себя наличные деньги, выпущенные Банком России и находящиеся в обращении или числящиеся на счетах кредитных организаций, то есть банков. Также узкую базу входят остатки средств на счетах обязательных резервов, выданных в качестве вкладов Центробанком.

По сообщению Центробанка, этот показатель служит важным «барометром» денежной политики ЦБ (показателя инфляции), а также уровня ликвидности в экономике. Другими словами – способности активов, таких, например, как недвижимость или действующий бизнес, быстро и без значительных потерь превращаться в наличные средства, а также способности предприятий и рынков своевременно выполнять свои обязательства.