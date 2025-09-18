Лондон озвучил позицию по отказу от закупок нефти РФ
Руководство Великобритании поддержало предложение отказаться от закупок российской нефти странами Европы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
По его словам, поддержку предложению высказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Он согласен, что Европа должна перестать закупать российскую нефть», — заявил Трамп на борту президентского самолета после визита в Великобританию.
Поставки нефти из России рухнули
Ранее президент США в очередной раз обратился к европейским странам, призвав перестать покупать нефть у РФ. Кроме того Трамп выступил за введение Евросоюзом санкций против покупающих российские энергоресурсы Индии и Китая.