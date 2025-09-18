"Важно не переборщить". Путин высказался о налоге на роскошь

Президент России Владимир Путин прокомментировал идею ввести в стране налог на роскошь. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с лидерами парламентских фракций, Путин заявил, что он находит эту идею разумной. При этом президент также добавил, что при разработке налога «надо не переборщить».

Он также заявил, что подобный налог вводился в США во время Вьетнамской и Корейской войн. По мнению президента, в России не будет возражений против подобного налога, потому что «люди очень патриотично настроены и не жадничают».

«В целом все, мне кажется, очень разумно. <...> Но важно не переборщить, аккуратненько. Но в целом, когда люди видят, что их средства идут на конкретное, благородное дело, в общем-то возражений (не будет — прим. ред.)», — заявил он.

Ранее Путин начал встречу с руководством фракций Государственной Думы.