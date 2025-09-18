Экономическую модель Украины назвали «донорономикой»

Экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко назвал сформированную в Украине экономическую модель «донорономикой». Его слова приводит издание «Страна.ua».

© Газета.ru

Он назвал несколько признаков, которые указывают на данный факт. Так, дефицит бюджета страны составляет более 20% ВВП, он покрывается внешними грантами и кредитами.

«Валютный курс и инфляция контролируются не рынком, а валютными интервенциями НБУ. Международные резервы — это не успех экспорта, а «подарок» от партнеров», — отметил Шевченко.

Недавно американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорится о трудностях экономики Украины. Отмечается, что военный конфликт на территории страны может затянуться на несколько лет, а экономика Украины уже «балансирует на грани».

До этого швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung писала, что отсутствие новых пакетов помощи Украине от США с января 2025 года стало катастрофой для республики.