Путин раскрыл причину снижения темпов роста ВВП

Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности, разъяснил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер сделал ряд заявлений об экономике РФ в ходе встречи с руководителями парламентских фракций.

«Что касается сползания с четырех лишним процентов роста ВВП, это не сползание. Это целенаправленное действие, это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности», — пояснил глава государства.

Путин заметил, что в России уровень безработицы составляет порядка 2%. Он добавил, что это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть в стране рецессия или нет.

ВВП России за первые семь месяцев 2025 года вырос на 1,1%

Вместе с тем, следует понимать грань, где наступит переохлаждение экономики и рецессия, констатировал президент.