Страна ЕС полностью запретила покупку и импорт СПГ из России

С 1 января 2026 года в Эстонии вступит в силу полный запрет на покупку и импорт сжиженного природного газа из России. Такое решение приняло правительство страны, сообщает Majandus.

До этого момента правительство страны позволяло импортировать российский сжиженный природный газ при условии, что он не используется для снабжения потребителей. Теперь, после вступления в силу поправки, запрет будет распространяться и на сжиженный газ, импортируемый вне системы распределения, отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Министр подчеркнул, что решение о полном запрете российского сжиженного природного газа (СПГ) было принято в ответ на военные действия России на территории Украины. Он также заявил, что в связи с поддержкой Москвы со стороны Минска будет введен аналогичный запрет в отношении Белоруссии.

Ранее заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков, комментируя инициативу президента США Дональда Трампа, заявил, что ЕС не сможет отказаться от нефти и газа российского происхождения, в ближайшее время это невозможно.

Сенатор напомнил, что Венгрия и Словакия официально получают трубопроводный газ из России. Через «Турецкий поток» он поставляется и в другие страны. На Россию приходится более 17 % всего потребляемого в Европе СПГ.