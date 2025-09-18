Министерство финансов подготовило проект указа об ограничении 100 граммами объема золота, которое можно вывозить из России физическим лицам. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме.

По словам представителя министерства, в ближайшие несколько недель этот документ передадут на рассмотрение в правительству. Он уточнил, что нововведение, в случае принятия, затронет монетарные слитки и не коснется драгоценного металла в другом виде, в том числе в форме ювелирных украшений.

— В рамках поручения, которое у нас есть, у нас срок реализации этого — в этом году, — передает слова Моисеева ТАСС.

Стоимость золота 15 сентября составила 3722 доллара за тройскую унцию — это новый исторический максимум цены за драгоценный металл. Так, стоимость контракта на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 1,05 процента до 3722,2 доллара за тройскую унцию.

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что в ближайшей перспективе золото будет дорожать как в рублях, так и в долларах.