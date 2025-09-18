Теории заговора вокруг Китая: зачем Пекин накапливает нефть

В этом году Китай закупил более 150 млн баррелей сверх своего реального потребления, что обошлось ему в $10 млрд. Это особенно важно, учитывая, что страна активно переходит на электромобили, сообщает Bloomberg.

Китайское накопление нефти особенно заметно во втором квартале 2023 года, когда страна поглотила более 90% мирового накопления. Это поддержало цены на нефть. Вопрос о том, продолжит ли Китай закупки и как долго, важен для рынка в 2026 году.

Нефтяные трейдеры считают, что у Китая есть мощности для хранения большего объема нефти. Однако никто не знает, какие планы у Коммунистической партии.

Как отмечается, китайские чиновники продемонстрировали проницательность в закупках сырья с долгосрочным видением. Нефть сейчас дешевая, а в Китае много новых хранилищ. Энергетический закон 2023 года впервые сделал стратегическое хранение нефти обязательным для компаний. Это, вероятно, сыграло важную роль в закупках.

Кроме того, подчеркивается, что Китай также стремится повысить свою энергетическую безопасность, учитывая санкции США. Сегодня страна покупает 20% нефти у Ирана, России и Венесуэлы, что может быть прервано в будущем.

Некоторые трейдеры предполагают, что Китай готовится к военному конфликту, закупая нефть как стратегический ресурс. Кроме того, Китай может рассматривать нефть как альтернативу казначейским облигациям США, диверсифицируя свои резервы.

Таким образом, Китай, вероятно, продолжит закупать нефть в 2026 году по коммерческим и стратегическим причинам, поглощая часть мирового избытка, говорится в материале.