Минфин прокомментировал сообщения о дополнительном налоге для банков

В правительстве не обсуждается идея о введении налога на сверхприбыль для банков в размере 10 процентов.

Об этом, комментируя инициативу партии «Справедливая Россия — За правду», в кулуарах Московского финансового форума (МФФ) сказал замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Нет, таких обсуждений нет», — ответил он на вопрос журналистов.

Авторы идеи нового налога объяснили ее тем, что банки «зарабатывали огромные деньги» за счет высокой ключевой ставки, а значит, и в бюджет должны заплатить больше. Они указывают на данные Центробанка, согласно которым прибыль банковской отрасли в 2022 году составила 203 миллиарда рублей, 2023-м — 3,3 триллиона, а в 2024-м — 3,8 триллиона рублей.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал инициативу стремлением переложить деньги из кармана в карман, потому что крупнейшие банки и так принадлежат государству.

Он напомнил, что прибыль банковского сектора соответствует 11 процентам, а ее не распределяемая часть формирует капитал под кредитование экономики, так что пользы таких налогов не будет никакой.

Депутаты взяли самую идею налога на сверхприбыль из прошлых решений правительства, в рамках которых, в частности, соответствующие платежи проводили «Газпром», угольные и металлургические компании. В настоящее время все они находятся в сложном финансовом положении. Особенно тяжелая ситуация складывается в отрасли по добыче угля, где, несмотря на принятую программу помощи, не удается остановить рост убытков и числа прекращающих работу предприятий.

Что касается поддержки металлургической отрасли, то соответствующая программа только обсуждается. Тем не менее в Минфине уже выступили против основной просьбе по изменению индексации цены отсечения при расчете акциза на сталь. Ведомство указывает, что на такую меру в бюджете нет средств.