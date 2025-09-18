Трамп поймал Европу в санкционную ловушку

Отношения между США и Европой по вопросу санкций против России обострились. Европейские лидеры призывают президента США Дональда Трампа усилить давление на Москву, но он выдвигает встречные требования: отказаться от российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая, сообщает The Wall Street Journal.

В материале подчеркивается, что теперь Европа ищет единую позицию, рискуя эффективностью санкций и замороженными российскими активами на $300 млрд. Трамп пока избегает масштабных мер против России, сосредоточившись на торговом давлении на третьи страны. Например, он удвоил пошлины на индийский импорт за покупку российской нефти.

В статье говорится, что Европа сталкивается с рядом трудностями в выполнении требований Трампа. Авторы материала указывают на энергетическую зависимость, торговые интересы и слабое исполнение.

Как уточняется, полный отказ от российской нефти и газа встретит сопротивление, особенно со стороны Венгрии, Словакии и крупных экономик ЕС, таких как Германия, Франция и Италия. Также отмечается, что ЕС не готов к торговой войне с Китаем, важным экспортным рынком. Кроме того, сообщается, что санкции остаются слабыми, и ЕС не вводит вторичные санкции против стран, помогающих России.

Некоторые дипломаты считают, что Трамп выдвинул невыполнимые требования, чтобы избежать прямого давления на Россию. На первый план выходит вопрос использования замороженных активов российского ЦБ на $300 млрд. ЕС использует только проценты с этих средств для обороны Украины, опасаясь подорвать репутацию. Однако растущие военные расходы Киева меняют расчеты.

Еврокомиссия рассматривает возможность одолжить эти активы Киеву, надеясь на будущие репарации от России. Если Россия откажется, ЕС сможет сохранить санкции, пишет агентство.