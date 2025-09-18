Две страны ЕС собираются противостоять давлению Трампа

Словакия и Венгрия выразили готовность противостоять давлению со стороны США, направленному на сокращение импорта российской нефти и газа, до тех пор, пока Европейский Союз не предложит альтернативные источники энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра экономики Словакии Денисы Шаковой, сейчас «необходимо создать соответствующие условия». В противном случае есть риск нанесения серьезного ущерба промышленности и экономике страны, добавила она.

В ходе переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене на этой неделе Шакова изложила позицию Братиславы. По ее словам, Райт проявил понимание и подчеркнул необходимость активизации энергетических проектов в Европе со стороны США.

Гергей Гульяс, министр правительства Венгрии, заявил, что его страна будет отвергать инициативы Европейского союза, которые могут представлять угрозу для безопасности ее энергопоставок.

«Когда это напрямую противоречит интересам Венгрии, например, в вопросах закупок энергоносителей, мы наложим вето», — подчеркнул Гулиас.

Ранее Венгрия и Словакия сообщили, что Дональд Трамп готов сделать для них исключение, поскольку он учитывает их «особое положение». В Еврокомиссии после переговоров с Трампом предложили странам-членам ЕС ускорить отказ от поставок российских нефти и газа.