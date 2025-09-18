Новый кризис: миру грозит дефицит важнейшего сырья

Производство платины в этом году сократится до 7 млн унций, что станет минимумом за пять лет. Все ведущие игроки, кроме России, сократят добычу. Основные причины — рост себестоимости, истощение запасов, удорожание новых месторождений и недоинвестирование, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в Южной Африке (лидер по добыче) ожидается спад на 6%, до 3,9 млн унций, в Зимбабве — на 4%, до 491 тыс. унций, в Северной Америке — на 26%, до 189 тыс. унций. Россия увеличит производство на 1%, до 686 тыс. унций благодаря современным технологиям и государственной поддержке.

Мировой спрос в 2025 году составит 7,877 млн унций, но возникнет дефицит в 966 тыс. унций. Это приведет к росту цен и увеличению рентабельности месторождений с высокой себестоимостью. Пострадают в данном случае автопром, стекольная и нефтехимическая отрасли, выиграет ювелирная индустрия, говорится в материале. Торговые ограничения могут фрагментировать рынок, заявил Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Россия удвоила продажи платины в Китай, став ключевым экспортером. Несмотря на санкции, Москва остается важным поставщиком в ЕС и США, напоминает агентство.