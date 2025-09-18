Трудности урегулирования на Украине связаны с тупиковой ситуацией в Киеве и неготовностью Запада признать поражение в «русском вопросе». Более широкий контекст или его трансформация могут помочь достичь долгосрочного мирного урегулирования, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, западное общество переживает кризис, аналогичный предвоенному. В Европе растет популярность альтернативных политических сил, а канцлер Германии признал нехватку средств на «государство всеобщего благосостояния». Европа возвращается к милитаризации, как это было после двух мировых войн и русской революции.

На Западе назрел раскол между «старой Европой» и США. Америка видит главную угрозу в Китае и пытается изолировать его экономически, используя Украину как инструмент. Однако силовой ресурс Запада оказался неэффективным против России и Китая, что привело к потере реноме военного доминирования, пишут авторы.

Подчеркивается, что Трамп пытается связать сдерживание Китая с антироссийскими санкциями, но европейские союзники не готовы к экономическим жертвам. Лондон, выйдя из ЕС, может стать частью англосаксонского альянса, но это потребует отказа от ядерного оружия и признания стратегического баланса между США и Россией, говорится в статье агентства.

Также сообщается, что в США появляются признаки стагфляции, что усиливает экономическую войну против России и необходимость переключения давления на Китай.