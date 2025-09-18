Украинские БПЛА стали причиной снижения морских поставок российской нефти

За неделю до 14 сентября средний объем морских поставок российской нефти сократился до 3,18 млн баррелей в сутки, что на 934 тыс. баррелей меньше, чем за предыдущий семидневный период. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Агентство отмечает, что это самое значительное снижение с июля прошлого года. Экспорт через порт Приморск упал до 730 тыс. баррелей в сутки, достигнув самого низкого уровня с конца июля. Поставки из Усть-Луги сократились вдвое, до 313 тыс. баррелей. Объемы отправки из Новороссийска также снизились до 647 тыс. баррелей в сутки.

Bloomberg подсчитал, что за одну неделю 29 танкеров загрузили 22,26 млн баррелей нефти, что на 6,53 млн баррелей меньше, чем на 38 судах неделей ранее. Агентство связывает уменьшение поставок с нападениями украинских беспилотников на объекты российской энергетики.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники в сфере энергетики, сообщило, что «Транснефть» обратилась к нефтедобывающим компаниям с предупреждением о возможной необходимости сокращения добычи в случае продолжения атак. Однако компания назвала это сообщение недостоверным и частью «информационной войны», которую Запад ведет против России.