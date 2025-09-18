Экономисты оценили влияние санкций на банковскую систему России

Совокупное воздействие санкционных рисков может снизить потенциал роста банковской системы России в перспективе на 1,5-2 процентных пункта ВВП ежегодно, что эквивалентно 3,3-4,3 трлн рублей в текущих ценах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Влияние санкционных ограничений на финансовый и банковский секторы» Финансового университета при правительстве и РЭУ имени Плеханова.

Наиболее уязвимыми точками в условиях санкций стали ограничение трансграничных платежей, заморозка активов и резервов, рост стоимости внешнего и внутреннего заимствования, а также ухудшение условий привлечения финансовых ресурсов. Хотя российская банковская система демонстрирует устойчивые результаты и успешно адаптируется к введенным ограничениям, она показывает тенденцию к концентрации активов.

Полное отключение от международной платежной системы SWIFT исключает международные переводы и расчеты, снижает инвестиционную привлекательность российского рынка и способно увеличивать издержки на транзакции на 30-40%. Российские банки Евросоюз начал точечно отключать от системы с 2022 года, в том числе Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и другие кредитные организации.

Отключение российских банков от международных платежных систем Visa и Mastercard дало значительный толчок развитию национальной платежной системы «Мир». Однако угроза вторичных санкций делает ее развитие за границей России нестабильным. Исследователи приводят в пример прекращение обслуживания карт в Армении, Киргизии, а также сокращение числа банков в Азербайджане, Вьетнаме, Казахстане и Таджикистане.

Заморозка и конфискация активов российских компаний, а также золотовалютных резервов России вызывают снижение доступности кредитных ресурсов в финансовых учреждениях и рост нестабильности на финансовом рынке. Это способно привести к замедлению темпов кредитования экономики, росту процентных ставок и увеличению дефицита бюджета.

К маю 2025 года сформировалась новая равновесная модель курсообразования с более высокой волатильностью на уровне около 25% за квартал из-за нехватки ликвидности. Усилилась роль административных мер валютного регулирования, сохранился нефтяной фактор и постепенно снижается чувствительность к изменениям ключевой ставки.

Среди технологических рисков авторы выделяют ограничения на поставки IT-решений, санкции против разработчиков программного обеспечения и блокировку сервисов. Это ведет к росту затрат на цифровизацию на 40-50%, повышает киберугрозы и снижает качество финансовых услуг.

«Санкции сдерживают рост экономики из-за недоступности технологий, усложнения схем расчетов и роста транзакционных издержек», — согласился директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.

По его оценкам, в совокупности с жесткой денежно-кредитной политикой накопленные потери в финансовом секторе могут составлять 1,2-1,5 трлн рублей за последние два года.