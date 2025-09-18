Опережая инфляцию: говядина продолжит дорожать

С начала года говядина подорожала более чем на 10 процентов, следует из данных Росстата. К концу сентября стоимость этого вида мяса вырастет еще на один-два процента, предупреждают эксперты. И такая динамика сохранится до декабря.

«Парламентская газета» узнала, почему говядина становится деликатесом.

Говядина — деликатес

По данным Росстата, с начала года розничная стоимость говядины выросла на 10,05 процента. Так, в рознице мякоть говядины в июле 2025 года стоила 901 рубль за килограмм, а говядина на кости — 647,9 рубля за килограмм. «За месяц цены на бескостную говядину выросли на 0,6 процента, за год — на 17 процентов», — рассказал «Парламентской газете» генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

При этом говядина на кости за последний месяц подорожала на полпроцента, а за год цены укрепились на 14,8 процента, за два года — на 30,6 процента, добавил Алексей Плугов.

Это самые высокие темпы удорожания среди всех других видов мяса. Для сравнения, по данным Росстата, баранина с начала года подорожала лишь на 0,93 процента, куриное мясо — на 1,53 процента, а свинина — на 8,73 процента.

На оптовом рынке цены на отечественную говядину растут медленнее. «Средние оптовые цены (отпускные цены производителей на мясо в полутушах) на говядину российского производства в июле 2025 года составили 442,1 рубля за килограмм без НДС. За год они выросли на 8,7 процента, за два года укрепились на 20,7 процента», — отметил Алексей Плугов.

Цены на поставляемую в РФ говядину из-за рубежа выросли более ощутимо. Так, по данным АБ-Центра, в среднем отгружаемая в Россию из Бразилии говядина в 2025 году подорожала в рублевом выражении на 17,6 процента, из Парагвая — на 12,7 процента, из Индии (мясо буйвола) — на 9,1 процента, из Колумбии — на 16,3 процента.

Мяса становится меньше

В первом полугодии 2025 года производство говядины сократилось на 3,5 процента, до 639,5 тысячи тонн в убойном весе, сообщили «Парламентской газете» в Национальном союзе производителей говядины. «Снижение отмечено во всех категориях хозяйств, особенно — в личных подсобных хозяйствах. По итогам года ожидается продолжение нисходящего тренда», — отметили в производственном объединении.

Снижение производства говядины в России эксперты связывают со спецификой российского скотоводства.

«Основу стада крупного рогатого скота составляет скот молочных пород, и большая часть говядины получается из шлейфа молочного стада — говядина из быков молочного стада на доращивании, выбраковка коров. Продуктивность молочного стада растет — ощутимо возросли надои на одну корову. Поэтому столько скота, как раньше, для производства молока более не требуется. А меньше скота — меньше говядины», — пояснил Алексей Плугов.

По его словам, сокращение поголовья мясного крупного рогатого скота происходит уже третий год подряд.

«Мы связываем это со снижением спроса. Цены на продукты питания стремительно выросли. В этой связи население частично переключилось на более бюджетные продовольственные товары (крупы, мясо птицы и др.)», — отметил Алексей Плугов.

Тогда как в Национальном союзе производителей говядины уверены, что потребление говядины в России в 2024 году опережало ее производство: спрос на говядину увеличился на семь процентов, а общее потребление мяса и мясных продуктов выросло до 83 кг в год на человека. Потребление говядины в 2024 году составило в среднем 13,48 кг на человека за год, сообщает отраслевое объединение.

«Динамика развития отрасли производства говядины сдерживается за счет сокращения поголовья и снижения продуктивности в малых формах хозяйств», — уверены в союзе.

Цены продолжат расти

В этих условиях, полагают эксперты, снижение ценников на говядину в ближайшее время маловероятно. Рост цен обусловлен в том числе внутренними факторами: повышением тарифов на энергоресурсы, удорожанием кормов, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов, ростом заработных плат в агропромышленном комплексе, а также влиянием посреднических звеньев в цепочке поставок, считают в Национальном союзе производителей говядины.

Это значит, что цены продолжат расти, уверены эксперты.