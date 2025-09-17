В ЕС раскрыли детали «жестких санкций» против Израиля

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель разработал пакет «жестких санкций» с целью «не наказать Израиль, а улучшить ситуацию в секторе Газа». Об этом сообщает ANSA.

По словам Каллас, помимо «экстремистски настроенных израильских министров», пакет мер, который должен быть одобрен единогласно, распространится на членов ХАМАС и «агрессивных поселенцев». Предложение Еврокомиссии (ЕК) также включает меры в сфере торговли.

По данным ANSA, предложение ЕК направлено на приостановку части - «наиболее значительной» - торгового соглашения между ЕС и Израилем, эквивалентной 37 процентам от общего объёма торговли. На практике это составляет около 227 миллионов евро в год, которые предложили облагать повышенными пошлинами.

В 2024 году ЕС импортировал израильские товары на общую сумму в 16 миллиардов евро. Основная часть этой суммы приходится на сельскохозяйственную продукцию.

Предложение Еврокомиссии не затронет сектор вооружений, так как он подпадает под действие общих положений Всемирной торговой организации (ВТО), отмечается в статье.

СМИ писали, что главным препятствием для плана Еврокомиссии стала Германия. Крупнейшая страна ЕС остается одной из самых ярых защитниц Израиля, и ее лидеры чувствуют себя в историческом долгу перед страной из-за действий нацистской Германии.