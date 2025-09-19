ЕС сильно нарастил импорт морепродуктов из России

За период с января по июль ЕС на четверть, 25,5%, увеличил импорт морепродуктов из РФ - до 444 млн евро. Таковы данные Евростата.

В июле поставки уменьшились на 3,4 % в месячном и годовом выражениях, до 59,4.млн евро, став минимальными с декабря прошлого года.

Больше всего было закуплено филе и мяса рыбы - на 293,3 млн евро, мороженной продукции - на 125,6 млн, сушенной, соленой или копченной - на 22,7 млн, свежей и охлажденной - на 2 млн, пишет РИА Новости.

Также европейцы ввезли мороженые крабы - на 192 тыс. евро, мороженых каракатиц и кальмаров - на 189 тыс.

Больше всего среди европейских стран Россия продала морепродуктов Германии - на 157,9 млн евро, Нидерландам - на 98,1 млн, Польше - - на 64 млн.