ЕС обсуждает изъятие €170 млрд замороженных активов РФ для Киева

Евросоюз рассматривает план по экспроприации €170 млрд замороженных российских активов в Европе для предоставления Украине так называемых репарационных кредитов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно изданию, один из вариантов предполагает, что денежные средства из заблокированных активов ЦБ РФ, которые хранятся в депозитарии Euroclear в Бельгии, будут использованы для покупки облигаций ЕС с нулевой процентной ставкой. Привлеченный капитал затем будет перечисляться Украине несколькими траншами.

Второй вариант предусматривает использование специального предприятия для управления схемой финансирования, что может позволить участвовать в ней странам, не входящим в ЕС. Пока ключевые элементы финансовых операций остаются предметом обсуждения, пишет FT.

Как отмечает издание, в Брюсселе активизировали техническую работу над предложением. План направлен на преодоление возражений ряда стран ЕС - Бельгии, Германии и Франции, которые опасаются, что конфискация суверенных активов, в отличие от прибыли от них, выйдет за рамки закона или подорвет доверие к евро как резервной валюте.

По информации издания, Украина, помимо военной помощи, рассчитывает на финансовую поддержку в размере $50 млрд в 2026 году, и Европе придется взять на себя большую часть этого бремени, "учитывая отказ Вашингтона предоставлять дальнейшую помощь".

"Им нужны деньги, и вариантов не так уж много", - сказал FT германский чиновник.

О попытках ЕС своровать замороженные активы РФ

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. При этом она фактически описала механизм скрытой экспроприации российских активов, известный в Брюсселе как схема кредитного замещения. Она имела в виду, что реальные активы негласно передаются Украине, при этом СМИ будут говорить, что эти деньги якобы остаются замороженными. Брюссель намерен успокоить мировые финансовые рынки заверениями, что эти деньги выданы в виде кредитов, которые Украина в далеком будущем выплатит, и таким образом они будут возвращены.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.