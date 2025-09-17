Швеция начала готовиться к войне

В текущем бюджетном периоде правительство Швеции выделит около 65 миллионов долларов на создание запасов продовольствия в случае войны или кризиса. Об этом заявил министр сельского хозяйства Петер Куллгрен на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале шведского правительства.

Как отмечается, в стратегии продовольственной безопасности, которую Швеция представила ранее этой весной, было объявлено о выделении 50 миллионов шведских крон (5,4 млн долларов) для создания резервных запасов в продовольственной цепочке.

«Сейчас мы идем дальше и выделяем дополнительные средства на этот бюджетный период. В 2026 году примерно 600 миллионов (шведских крон, около 65 миллионов долларов - ред.)», — отметил Куллгрен.

Министр отметил, что в случае кризиса или конфликта продовольствие и питьевая вода играют ключевую роль для населения. В 2027 году планируется выделить 700 миллионов шведских крон (приблизительно 76 миллионов долларов) на создание продовольственных запасов, а в 2028 году — 850 миллионов шведских крон (примерно 92 миллиона долларов). По словам министра, Швеция приступит к практическому формированию резервных запасов зерна и других сельскохозяйственных ресурсов.