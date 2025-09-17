Теряют «миллионы евро»: Китай душит европейский бизнес

Редкоземельные металлы критически важны для технологий, и Китай, контролирующий их более 69%, использует это в своей торговой политике. С конца прошлого года Пекин ужесточил экспорт, требуя подтверждения, что сырье не будет использовано в военных целях, сообщает CNBC.

Отмечается, что после торгового перемирия с США Китай начал выдавать разовые лицензии, но это не решило проблему. Европейские компании, включая Volkswagen, сталкиваются с нестабильным доступом к минералам, что создает неопределенность, говорится в материале.

Также подчеркивается, что доверие иностранного бизнеса к Китаю снижается из-за пандемии, кризиса на рынке недвижимости и перепроизводства. На прошлой неделе Американская торговая палата в Шанхае сообщила, что доверие бизнеса к перспективам на пять лет достигло минимума, и почти половина респондентов перенаправили инвестиции в другие регионы.

Авторы пишут, что европейский бизнес пытается донести свою позицию до властей. ECCC (англ. European Cybersecurity Competence Centre; исполнительное агентство Европейского Союза, которое занимается финансированием и координацией исследовательских проектов в области кибербезопасности) планирует встретиться с представителями ЕС в Брюсселе и призвала Китай устранить коренные причины перепроизводства и увеличить роль частного сектора.

Отмечается, что высшее руководство Китая обсудит цели развития на 2026-2030 годы в октябре, и европейские компании будут внимательно следить за этим, так как от решений Пекина зависит их будущее. По словам президента ECCC Йенса Эскелунда, «эти проблемы — результат политических решений, и планы Китая имеют большое значение».