Отрицать не получится: экономика РФ столкнулась с серьезными проблемами

Российская экономика балансирует между стагнацией и спадом. Замедление в первой половине 2025 года вызвано высокими процентными ставками, сокращением экспортной выручки, укреплением рубля и ростом импорта, сообщает «Независимая газета» со ссылкой на Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Как отмечается, к настоящему моменту исчерпаны факторы роста, а государственные расходы не дают прежнего импульса из-за дефицита бюджета и торможения частного сектора. Повышение ставок охладило предложение, а не спрос: рост потребительского спроса составил 8,8%, инвестиций – 11,8%, выпуска – 5,7%.

«Отрицать серьезные экономические проблемы в РФ становится все труднее», — пишет издание.

Также подчеркивается, что в реальном секторе сокращается выпуск и ухудшается финансовое положение предприятий. Промышленное производство, кроме оборонного, сократилось на 2,4% за январь–июль 2025 года. В июле спад в гражданском сегменте достиг 5%.

Инвестиции падают: накопленное сокращение предложения инвестиционных товаров составило 8,4%, а в среднем за январь–июль – 5,7%. Грузоперевозки и оборот оптовой торговли также снижаются, следует из данных Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Сообщается, что попытка остановить инфляцию через подавление активности потерпела неудачу.

Динамика индикаторов инвестиционной активности предполагает отрицательную динамику во второй половине года. Потребительский спрос растет за счет зарплат и доходов от собственности, но при дальнейшем падении выпуска в реальном секторе рост занятости может развернуться, что снизит доходы и уровень потребления.

В статье говорится, что смягчение денежно-кредитной политики не решает всех проблем, так как не устраняются причины инфляции. Для восстановления роста необходимы меры макроэкономического регулирования и поддержка инвестиционных проектов в производственной сфере, а также сохранение бюджетных расходов на уровне 2024 года, пишет издание.